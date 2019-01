Ενα πραγματικό σπίτι για τα προσφυγόπουλα

Η ενίσχυση του έργου του The HOME Project, με δωρεά 32.400 δολαρίων, ανακοινώθηκε από την Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative-THI). Αποστολή του οργανισμού είναι η στήριξη χιλιάδων ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα από το 2015, προκειμένου να βρουν ένα πραγματικό σπίτι και να αισθανθούν ξανά παιδιά. Η δωρεά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας θα καλύψει για έναν ολόκληρο χρόνο έναν ψυχολόγο μερικής απασχόλησης και μέρος της ψυχιατρικής εποπτείας για τα παιδιά που φιλοξενούνται από το The HOME Project.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν φτάσει στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια. Μεταξύ αυτών, πολλά παιδιά είναι σήμερα χωρίς σπίτι, ζουν σε κέντρα κράτησης, αστυνομικά τμήματα ή ακόμα και στους δρόμους. Συνθήκες που τα καθιστούν ευάλωτα σε πολλούς κινδύνους όπως η βία, η σεξουαλική κακοποίηση, η εκμετάλλευση και η εμπορία οργάνων. Η αποστολή του HOME Project καθρεφτίζεται στα αρχικά των αγγλικών λέξεων Help, Overcome, Motivate και Empower. Ο Οργανισμός προσφέρει προστασία σε ασυνόδευτα ανήλικα σε ειδικούς χώρους φιλοξενίας όπου παρέχεται τροφή, ρουχισμός, καθώς και ένα πλέγμα υπηρεσιών εκπαίδευσης, ψυχοπαιδαγωγικής φροντίδας, νομικής, ιατρικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης. Δεύτερον, εντοπίζει αχρησιμοποίητα κτίρια και μέσω ανακαίνισης και ειδικής διαμόρφωσης τα μετατρέπει σε ξενώνες, δίνοντάς τους και πάλι ζωή. Μέσα από τη δράση του, δημιουργεί θέσεις εργασίας για Ελληνες και πρόσφυγες.

Το The HOME Project ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 από τον Ομιλο Libra. Μέσα σε δύο χρόνια έχει προσφέρει ένα ολιστικό δίκτυο υπηρεσιών παιδικής προστασίας σε περισσότερα από 300 παιδιά σε 11 ξενώνες φιλοξενίας και έχει δημιουργήσει περισσότερες από 130 θέσεις εργασίας.

«Περισσότεροι από τους μισούς πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και να φτάσουν στην Ελλάδα είναι παιδιά, πολλά από τα οποία μόνα και αναγκασμένα να φροντίζουν τον εαυτό τους. Το The HOME Project παρέχει καταφύγιο σε αυτές τις παραμελημένες ψυχές και έχει δείξει πώς η φροντίδα, η κοινωνία και η αγάπη μπορούν να μεταμορφώσουν τις νεαρές ζωές» δήλωσε με αφορμή την ανακοίνωση της δωρεάς ο κ. Γιώργος Λογοθέτης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Libra Group και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Πρωτοβουλίας. Με τη σειρά του, ο κ. Μιχάλης Πρίντζος, διευθυντής προγραμμάτων της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, προσέθεσε ότι «το έργο του The HOME Project αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα ανθρωπιστικής φροντίδας». Η κυρία Σοφία Κουβελάκη, εκτελεστική διευθύντρια του Τhe HOME Project, ανέφερε: «Στο The HOME Project πιστεύουμε στις συνεργασίες που έχουν κοινό στόχο και όραμα. Είμαστε ευγνώμονες στην Ελληνική Πρωτοβουλία για τη γενναιόδωρη δωρεά της, υποστηρίζοντας ουσιαστικά το πρόγραμμα ψυχικής υγείας. Η δωρεά του THI ενισχύει τις προσπάθειές μας και κάνει σημαντική διαφορά στη ζωή των παιδιών-προσφύγων στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους ασφάλεια και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης».