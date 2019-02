Ilia Leya : Ποια είναι η ελληνίδα «Κιμ Καρντάσιαν»

View this post on Instagram

Wow ! Απόψε μετά τις 12 μπορείτε να με δείτε στο @the2nightshow_ant1tv του @ant1tv . Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον @grigorisarnaoutoglou.official , αλλά και ένα ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστω σε ΕΣΑΣ for making this happen ! 👼🏽 Τέλος στέλνουμε όλη μας την αγάπη στον @nikolas.nikolaou.n2 που άντεξε εκείνη τη μέρα όλη μου την γκρίνια , αργοπορία και όλα τα υπόλοιπα που ξέρετε 😂❤️ Love you babes 👼🏽👼🏽👼🏽❤️ Ps το υπέροχο glitter dress είναι από @e.makkou