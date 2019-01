«Ντεμπούτο» Ντίας στην ερυθρόλευκη αποστολή

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με αντίπαλο την ΑΕΛ ολοκληρώθηκε με τον Πέδρο Μαρτίνς να ανακοινώνει την 20μελή αποστολή για το παιχνίδι με τους Βυσσινί, στην οποία «ντεμπουτάρουν» οι νεοαποκτηθέντες Γιούρι Λοντίγκιν και Ζιλ Ντίας.

Αντίθετα, εκτός είναι οι Φράνκο Σολδάνο και Αβραάμ Παπαδόπουλος καθώς και οι τραυματίας Ανδρέας Μπουχαλάκης και Γιάγκος Βούκοβιτς, ο Ναουέλ που βρίσκεται κοντά στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια αλλά και οι Κούτρης, Φετφατζίδης, Γιάννης Μασούρας και Γιαννιώτης.

Εντύπωση προκαλεί το όνομα του Θανάση Ανδρούτσου που μετά από καιρό βρίσκεται στα πλάνα του Ίβηρα κόουτς.

Τερματοφύλακες: Χουτεσιώτης, Λοντίγκιν, Σα

Αμυντικοί: Ομάρ, Μεριά, Τσιμίκας, Μιράντα, Τοροσίδης, Σισέ

Μέσοι: Καμαρά, Νάτχο, Φορτούνης, Ανδρούτσος, Λάζαρος, Γκιγιέρμε, Μασούρας, Ντίας, Ποντένσε

Επιθετικοί: Γκερέρο, Χασάν

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΛ. / The squad players selected ahead of the match against AEL FC. 🔴⚪️⚽️#olympiacos #slgr #OLYAEL #squadlist #legend pic.twitter.com/zJKXmFzy8s

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 29, 2019