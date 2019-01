«Προστατέψτε το περιβάλλον» διαδήλωσαν χιλιάδες, στο Βέλγιο

Demonstration against Climate Change, in Brussels, on January 27, 2019 / Πορεία διαμαρτυρίας κατά της κλιματικής αλλαγής, στις Βρυξέλλες, στις 27 Ιανουαρίου, 2019

Περίπου 70.000 πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε όλο το Βέλγιο την Κυριακή – κατά τις εκτιμήσεις της αστυνομίας – για να συμμετάσχουν στις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις με κεντρικό αίτημα να εφαρμοστούν πιο τολμηρά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι διαδηλωτές απηύθυναν έκκληση να προωθηθούν φιλόδοξα και κοινωνικά υπεύθυνα μέτρα, τα οποία θα περιορίσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και των άλλων αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη, εντός των ορίων της κινητοποίησης υπό το γενικό σύνθημα «Πορεία για το Κλίμα». Η πρώτη μαζική συγκέντρωση για αυτόν τον σκοπό έγινε στις Βρυξέλλες τη 2α Δεκεμβρίου. Ακολουθήθηκε από αρκετές παρόμοιες διαδηλώσεις έκτοτε, με αιχμή του δόρατος φοιτητές και μαθητές, ορισμένοι από τους οποίους επιλέγουν να απουσιάσουν από τα μαθήματα για να συμμετάσχουν. Οι επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις στο Βέλγιο εγγράφονται στο πλαίσιο μιας διεθνούς πρωτοβουλίας η οποία αυτοαποκαλείται «Παρασκευές για το Μέλλον».