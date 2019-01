Τρολάρισμα στον Κάραχερ ο Νέβιλ

Οι κόντρες τους ως παίκτες στα γήπεδα της Αγγλίας ήταν μυθικές, ποτέ δεν ήταν φίλοι εκτός γηπέδου, ωστόσο οι σχέσεις τους πλέον έχουν γίνει καλύτερες αφού και οι δύο εργάζονται στο ‘’SkySports’’ ως σχολιαστές. Τα πειράγματα όμως παραμένουν πειράγματα.

Ο πρώην δεξιός οπισθοφύλακας των «κόκκινων διαβόλων» βρήκε έναν όχι τόσο ευχάριστο τρόπο ώστε να ευχηθεί χρόνια πολλά στον αντίπαλο του και να του θυμίσει τις παλιές τους στιγμές στα γήπεδα.

Συγκεκριμένα έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter :

«Ήταν ένας από τους καλύτερους. Δεν θα τα καταφέρναμε χωρίς τα δικά σου αυτογκόλ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!»

He was one of the best . We couldn’t do without his own goals at United ! https://t.co/ZVn3yxB7mN

