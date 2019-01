ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Συγχαρητήρια στην ομάδα βόλεϊ για το Λιγκ Καπ»

Η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού πήρε τα δύο σετ που έψαχνε στον επαναληπτικό με τον Φοίνικα Σύρου στο κλειστό του Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη» και κατέκτησε το Λιγκ Καπ.

Μια ακόμα σπουδαία επιτυχία για την ομάδα του Φερνάντο Μουνιόθ Μπενίτεθ, που πήρε δια περιπάτου τον πρώτο τίτλο της σεζόν και απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.

Λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του Λιγκ Καπ, η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της στα social media έδωσε συγχαρητήρια στον Ισπανό τεχνικό και τους παίκτες του.

«Συγχαρητήρια στην ανδρική ομάδα βόλεϊ του Θρύλου για την κατάκτηση τoυ Λιγκ Καπ», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Δείτε την ανάρτηση:

Συγχαρητήρια στην ανδρική ομάδα βόλεϊ του Θρύλου για την κατάκτηση τoυ Λιγκ Καπ! / Congratulations to the Men’s volleyball team of Olympiacos for the League Cup title! #olympiacos #volleyball #family @OlympiacosSFP pic.twitter.com/FMysEtJvma

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 27, 2019