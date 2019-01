Πομπέο για Βενεζουέλα: Τώρα είναι η ώρα για όλα τα άλλα κράτη να επιλέξουν πλευρά

U.S. Secretary of State Mike Pompeo speaks to the media at the United Nations following a Security Council meeting about the situation in Venezuela in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., January 26, 2019. REUTERS/Carlo Allegri

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο κάλεσε τις χώρες να «επιλέξουν πλευρά» στην κρίση της Βενεζουέλας, αφού η Ουάσινγκτον αναγνώρισε ως νόμιμο πρόεδρο της χώρας τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό. Επίσης κάλεσε όλες τις χώρες να πάψουν τις χρηματοοικονομικές τους συναλλαγές με την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο. «Τώρα είναι η ώρα για όλα τα άλλα κράτη να επιλέξουν πλευρά. Χωρίς άλλες καθυστερήσεις, χωρίς άλλα παιχνίδια. Είτε τάσσεστε με τις δυνάμεις της ελευθερίας, είτε συνασπίζεστε με τον Μαδούρο και την καταστροφή» είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Τώρα έχουμε έναν νέο ηγέτη, τον (Χουάν) Γκουαϊδό, στη Βενεζουέλα, ο οποίος υποσχέθηκε να οργανώσει εκλογές και να επαναφέρει τη συνταγματική τάξη και την ασφάλεια στην περιοχή. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε αυτήν την κρίσιμη συζήτηση, που έχει προσελκύσει την προσοχή όλου του κόσμου. Για χάρη της Βενεζουέλας και της περιοχής, πρέπει να στηρίξουμε τον λαό της», πρόσθεσε. Σταματήστε τις οικονομικές συναλλαγές με το καθεστώς Μαδούρο Ο Μάικ Πομπέο κάλεσε επίσης όλες τις χώρες να πάψουν τις χρηματοοικονομικές τους συναλλαγές με την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι χώρες που αναγνωρίζουν τη νομιμότητα του προέδρου της Εθνοσυνέλευσης Χουάν Γκουαϊδό να κυβερνήσει τη Βενεζουέλα πρέπει να «αποσυνδέσουν τα χρηματοοικονομικά τους συστήματα από το καθεστώς Μαδούρο και να επιτρέψουν τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον λαό της Βενεζουέλας να πάνε στους νόμιμους διαχειριστές αυτού του κράτους», τόνισε ο Πομπέο κι ενώ είχε αναχωρήσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας χωρίς να περιμένει την ομιλία του ομολόγου του της Βενεζουέλας Χόρχε Αρεάσα. Μήνυμα στο Μαδούρο «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας», τόνισε εξάλλου ο Πομπέο, απευθυνόμενος στον Νικολάς Μαδούρο και καλώντας τον να παράσχει προστασία, όπως οφείλει βάση των διεθνών συνθηκών, στους Αμερικανούς διπλωμάτες που βρίσκονται στη Βενεζουέλα. Ο Μαδούρο κυβερνά «ένα παράνομο, μαφιόζικο κράτος», είπε. Ο Πομπέο ζήτησε επίσης από τις δυνάμεις ασφαλείας «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση» μετά τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών που έκαναν λόγο για νεκρούς και τραυματίες στις διαδηλώσεις εναντίον του Μαδούρο.