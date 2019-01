Ο «Φοίβος» έφερε προβλήματα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Delays in flights to Macedonia airport due to fog that prevailed early in the morning in Thessaloniki, Greece on January 10, 2019. / Καθυστερήσεις σε πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω χαμηλής νέφωσης που επικρατεί από νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη, 10 Ιανουαρίου 2019.

Προβλήματα στις αφίξεις σημειώνονται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λόγω της χαμηλής νέφωσης που επικρατεί ανά διαστήματα από το πρωί. Τέσσερις τουλάχιστον πτήσεις με προορισμό τη Θεσσαλονίκη έχουν ακυρωθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες, λόγω της αδυναμίας προσγείωσης των αεροπλάνων, ενώ πολύωρες είναι οι καθυστερήσεις των αναχωρήσεων με προορισμό το «Μακεδονία», με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επιβατών. Η Fraport Greece συστήνει προς το επιβατικό κοινό που προγραμματίζει τις επόμενες ώρες να μετακινηθεί αεροπορικώς από και προς την Θεσσαλονίκη να ενημερώνεται για τον προγραμματισμό των πτήσεων είτε επικοινωνώντας με την αεροπορική τους εταιρία ή τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα, είτε από την επίσημη ιστοσελίδα του Αεροδρομίου www.skg-airport.gr.