Συγχαρητήρια Ζ. Ζάεφ στον «φίλο του» Αλ. Τσίπρα

Συγχαρητήρια στον «φίλο του» Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ, με μήνυμά του στο Twitter, λίγο μετά την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, στην ελληνική Βουλή.

«Συγχαρητήρια φίλε μου Αλέξη Τσίπρα, μαζί με τους λαούς μας πετύχαμε μια ιστορική νίκη. Ζήτω η Συμφωνία των Πρεσπών! Για την αιώνια ειρήνη και την πρόοδο των Βαλκανίων και της Ευρώπης», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ.

Congratulations my friend @tsipras_eu, together with our peoples we reached a historical victory. Long live the Prespa Agreement! For eternal peace and progress of the Balkans and in Europe! pic.twitter.com/f9aIpMa4Xz

— Зоран Заев (@Zoran_Zaev) January 25, 2019