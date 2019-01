Τα highlights της νίκης της ΑΕΚ κόντρα στην Φουελαμπράδα (vid)

Με τον Βινς Χάντερ να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και στις δύο πλευρές του παρκέ και να πετυχαίνει double double (24π/11 ριμπ/5 ασίστ/2 κλεψιματα/2 ταπες), τον Θίοντορ να δείχνει ότι σύντομα θα είναι το σημείο αναφοράς της ομάδας και τους Μασιούλις και Σάκοτα να καταθέτουν εμπειρία στο παρκέ, η ΑΕΚ επικράτησε της Φουενλαμπράδα με 90-82, περνώντας πρώτη στη βαθμολογία του Ομίλου, παρά το κακό της τελείωμα στο ματς.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της πλούσιας σ θέαμα αναμέτρησης:

Vince Hunter wants that #BasketballCL MVP of the Season Award 👀

📊 https://t.co/RIsqLtpDzf pic.twitter.com/5nivPdTlRc

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 23 Ιανουαρίου 2019