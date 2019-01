Ενίσχυση στον άσο για Μπασκόνια

Με την Euroleague να μπαίνει στο τελευταία και αποφασιστικό τρίτο της, η Μπασκόνια βρέθηκε να ταλανίζεται από τραυματισμούς βασικών παικτών της. Ο Τόρνικε Σενγκέλια και ο Τζέισον Γκρέιτζερ τέθηκαν νοκ άουτ για μεγάλο χρονικό διάστημα αφήνοντας δύο μεγάλες… τρύπες στο ρόστερ του Βέλιμιρ Περάσοβιτς στη διπλή μάχη που δίνει στην απαιτητική ACB αλλά και την Euroleague.

Βλέποντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς προχώρησε στην απόκτηση παίκτη για την περιφέρεια. Ο λόγος για τον Τζέιλεν Τζόουνς. Ο 25χτνος Αμερικανός γκαρντ είχε διετές πέρασμα από Πέλικανς και Μάβερικς (2016-2018) και υπέγραψε 10ήμερο συμβόλαιο με τους Καβαλίερς χωρίς να αγωνιστεί, περνώντας το μεγαλύτερο διάστημα της έως τώρα καριέρας του στη G-League, πριν πάρει την απόφαση να δοκιμάσει την τύχη του στην Ευρώπη και την Μπασκόνια, μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

