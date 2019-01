Συναγερμός σε πτήση της Aeroflot – Αεροπειρατεία με δεκάδες ομήρους στη Σιβηρία

Συναγερμός σήμανε σε πτήση της Aeroflot με προορισμό την Μόσχα με 67 επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ ένοπλος έχει καταλάβει το αεροσκάφος και ζητά να κατευθυνθεί στο Αφγανιστάν.

Το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στην πόλη Khanty-Mansiysk.

Aeroflot flight #SU1515 from Surgut to Moscow is diverting to Khanty-Mansiysk with squawk 7600 (radio failure).

According to @RT_russian a passenger demanded the aircraft to fly to Afghanistan.https://t.co/lO2rs9X4Dr pic.twitter.com/9NFRQh8C5y

— Flightradar24 (@flightradar24) January 22, 2019