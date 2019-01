Μόνος του και όλοι τους! Ο εξωγήινος Χάρντεν ισοφάρισε τον Κόμπε Μπράιαντ (pic)

Ο Τζέιμς Χάρντεν των Χιούστον Ρόκετς είναι μονίμως από τις αρχές του 2019 σε… ημιάγρια κατάσταση και είναι από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου του MVP της κανονικής διάρκειας μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Μούσιας μάλιστα πέτυχε 37 πόντους κόντρα στους Φιλαντέλφια 76ερς με τους οποίους έφτασε τους 200 στα τελευταία τέσσερα σερί ματς Επίδοση απίστευτη αφού στα τελευταία 50 χρόνια μόνο ένας παίκτης το έχει καταφέρει ξανά και δεν είναι άλλος από τον μεγάλο Κόμπε Μπράιαντ.

Με τους Κρις Πολ και Κλιντ Καπελά να απουσιάζουν από τα ματς των Χιούστον Ρόκετς, ο Χάρντεν που έτσι και αλλιώς τελείωνε πάρα πολλές επιθέσεις, παίρνει ακόμα περισσότερες μπάλες στα χέρια του και έχει αναλάβει σχεδόν εξ, ολοκλήρου το σκοράρισμα για την ομάδα του Μάικ ΝτΆντόνι.

Ο 30χρονος χαρισματικός γκαρντ στα τελευταία 4 ματς, κόντρα σε Γκρίζλις, Νετς, Λέικερς και 76ερς που πέτυχε το εν λόγω ρεκόρ, αγωνίζεται κατά μέσο όρο 38 λεπτά, πετυχαίνοντας 50 πόντους κατά μέσο όρο. Επιχειρεί με 48% στα σουτ (14.8/30.8 προσπάθειες) και 37.9% από τα 7.25μ (6.3/16.5 προσπάθειες), έχοντας παράλληλα και 8.3 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 2 κλεψίματα ανά ματς.

James Harden has scored 200 points in his last four games.

Kobe Bryant is the only other player to have done that over the last 50 seasons, according to @EliasSports. pic.twitter.com/gYeA6cJmB4

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 22, 2019