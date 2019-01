Βαρβιτσιώτης: Το 2015 ο Τσίπρας γύρισε με μια κακή συμφωνία

Funeral service of former Parliament speaker Dimitris Sioufas, in Athens, on Jan. 14, 2019 / Εξόδιος ακολουθία του πρώην προέδρου της Βουλής Δημήτρη Σιούφα, στην Αθήνα, στις 14 Ιανουαρίου, 2019

Στη δήλωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας το 2015 αντί για διαπραγμάτευση επέστρεψε με μία πολύ κακή συμφωνία μέτρων, συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ για τη χώρα μας προχώρησε ο αντιπρόεδρος του ΕΛΚ στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης στηλιτεύοντας το δημοψήφισμα που διενεργήθηκε στη χώρα το καλοκαίρι το 2015. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, επέκρινε την τότε στάση του Πρωθυπουργού, καθώς, όπως σημείωσε, «το συγκεκριμένο δημοψήφισμα ούτε σαφές ερώτημα είχε, ούτε σαφή απάντηση πήρε». «Αντιλαμβάνομαι τον προβληματισμό ότι θα πρέπει να ακουστεί ο κόσμος όταν έχει αντίδραση απέναντι σε αντιλαϊκά μέτρα και ενδεχομένως να τεθούν αυτά υπό την κρίση ενός δημοψηφίσματος. Όμως, το ερώτημα θα πρέπει να είναι σαφές, όπως και ότι το ναι και το όχι έχουν δύο διαφορετικούς δρόμους που οι πολίτες πρέπει να κατανοήσουν», τόνισε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι κάτι τέτοιο στην Ελλάδα δε συνέβη. «Αποτέλεσμα αυτών, ήταν το 62% των Ελλήνων να ψηφίσει να μην αναλάβει η χώρα μας την υποχρέωση για μέτρα 1,5 δις ευρώ και ο κ. Τσίπρας με αυτό το διαπραγματευτικό χαρτί να επισκεφτεί τις Βρυξέλλες. Αντί για διαπραγμάτευση, όμως, επέστρεψε, δυστυχώς, με μία πολύ κακή συμφωνία μέτρων, συνολικού ύψους 11 δις ευρώ για τη χώρα μας», κατέληξε o Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής της ΝΔ.