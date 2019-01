Νταβός : Φορολογική δικαιοσύνη… υπό όρους;

epa07309566 (L-R) Anchor Moises Naim, Mario Abdo Benitez, President of Paraguay, Carlos Alvarado Quesada, President of Costa Rica, Lenin Moreno Garces, President of Ecuador, and Luis Alberto Moreno, President Inter-American Development Bank, during a panel session of the 49th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, 22 January 2019. The meeting brings together entrepreneurs, scientists, corporate and political leaders in Davos under the topic 'Globalization 4.0' from 22 - 25 January 2019. EPA/GIAN EHRENZELLER

Μεγαλύτερη φορολόγηση των πλουσίων και καλύτερη φορολογία για τις γιγάντιες εταιρείες τεχνολογίας, ζήτησαν χθες, Δευτέρα, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Oxfam και Attac. «Ναι, γιατί όχι», αλλά με τους όρους μας, απαντά σήμερα η ελίτ της παγκόσμιας οικονομίας που συγκεντρώθηκε στο Νταβός. Η αντιπρόεδρος της Google Ρουθ Πόρατ ήταν η πρώτη που μίλησε σήμερα, Τρίτη, για το θέμα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, την επομένη της έκκλησης της MKO Oxfam για να φορολογηθούν περισσότερο οι μεγάλες περιουσίες. Ερωτηθείσα σχετικά με τη φορολόγηση των γιγάντων της ψηφιακής οικονομίας, των GAFA (Google, Amazon, Facebook και Apple), η Πόρατ εξέφρασε την υποστήριξή της στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο οποίος προσπαθεί εδώ και μερικά χρόνια να επιτύχει παγκόσμιο συμβιβασμό. «Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της φορολόγησης, είμαστε πολύ ειλικρινείς: υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ», εξήγησε στη διάρκεια στρογγυλού τραπεζιού, στο πλαίσιο του ετήσιου ραντεβού στις ελβετικές Άλπεις της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής ελίτ. Όμως η υποστήριξη της πολυμερούς προσέγγισης του ΟΟΣΑ, σημαίνει έμμεση απόρριψη των μονομερών μέτρων που έχουν ανακοινωθεί από χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία. Η υπομονή των κρατών αυτών έχει εξαντληθεί μπροστά στη βραδύτητα που παρατηρείται όχι μόνο στον ΟΟΣΑ, αλλά και στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι δεν καταφέρνουν να εκπονήσουν μια κοινή θέση για τη φορολόγηση των γιγάντιων κερδών του ψηφιακού τομέα, μεγάλο μέρος των οποίων διαφεύγει από τη φορολογία των κερδών η οποία αφορούσε αρχικά τη βαριά βιομηχανία. Για την Πόρατ, μια παγκόσμια συμφωνία θα απαντούσε στις απαιτήσεις αυτών που καταγγέλλουν τις πρακτικές της φορολογικής βελτιστοποίησης. «Ας έχουμε μια προσέγγιση βιώσιμη με φορολόγηση στους κόλπους των χωρών του ΟΟΣΑ. Θα συμφωνούσαμε πλήρως», εξήγησε χωρίς να αναφερθεί καθόλου στις δυσκολίες που συναντούν οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες στις προσπάθειές τους να συμφωνήσουν στους κόλπους αυτού του θεσμού. Η MKO Attac επωφελήθηκε επίσης από τη σύνοδο του Νταβός για να ζητήσει να φορολογηθούν περισσότερο οι πιο πλούσιοι. Η διεκδίκηση επανέρχεται συχνά από το κίνημα των κίτρινων γιλέκων στη Γαλλία και ακόμη και στις ΗΠΑ, όπου η νεαρή Δημοκρατική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές προκάλεσε πολεμική στις αρχές του μήνα προτείνοντας οι πιο πλούσιοι να φορολογηθούν με 70%. Ένας σταθερός κόσμος «Θα πρέπει να αρχίσουμε κάνοντας όλους να πληρώσουν ένα δίκαιο μερίδιο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ραγκουράμ Γκ. Ρατζάν, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Σικάγο και πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ινδίας, απορρίπτοντας έμμεσα μια αύξηση των φόρων επί των μεγαλύτερων περιουσιών. «Το πρόβλημα είναι πως δεν έχουμε μια δίκαιη φορολογία, ιδιαίτερα για τις πολυεθνικές οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους ώστε να αποφεύγουν τους φόρους», υπογράμμισε. «Ας αρχίσουμε συγκεντρώνοντας τους φόρους που δεν εισπράττονται». «Να αυξήσουμε τους φόρους των πιο πλούσιων; Για μένα, η παιδεία είναι μια καλύτερη επιλογή» ώστε να επιτραπεί στους λιγότερο εξειδικευμένους εργαζόμενους, που έχουν περιθωριοποιηθεί από την παγκοσμιοποίηση, να επαναπροσανατολισθούν, απάντησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ναριμάν Μπεραβές, επικεφαλής των οικονομολόγων της εταιρείας IHS Markit, από τους θαμώνες του Φόρουμ. «Οι κληρονόμοι θα πρέπει να φορολογούνται. Θέλουμε όμως άραγε να αποθαρρύνουμε αυτούς που δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση, όπως ο Τζεφ Μπέζος;», ο επικεφαλής και ο ιδρυτής της Amazon που έχει γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος στην κόσμο. «Είναι περίπλοκο», εκτιμά. Για τον Κένεθ Ρογκόφ, καθηγητή Οικονομίας στο Χάρβαρντ, επείγει ωστόσο να δοθεί μια απάντηση σ’ αυτά τα φορολογικά ζητήματα που τροφοδοτούν τη δυσαρέσκεια σχεδόν παντού στον κόσμο. «Αν η διανομή των εισοδημάτων από τις αγορές εξακολουθήσει να μην είναι δίκαιη, δύσκολα μπορεί κανείς να δει πώς θα μπορούσαμε να έχουμε έναν σταθερό κόσμο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Σύμφωνα με τους αριθμούς της Oxfam, τη μεθοδολογία της οποίας αμφισβητούν ορισμένοι οικονομολόγοι, 26 πρόσωπα διαθέτουν πλέον τόσο χρήμα όσο τα 3,8 δισεκατομμύρια των φτωχότερων κατοίκων του πλανήτη. Το 2017 τα πρόσωπα αυτά ήταν 43. Τρεις εξ αυτών περιλαμβάνονται στον κατάλογο των περίπου 3.000 προσώπων που συμμετέχουν φέτος στο Νταβός: ο Αμερικανός Μπιλ Γκέιτς, ο ινδός βιομήχανος Μουκές Αμπάνι και ο ιδρυτής της γιγάντιας κινεζικής εταιρείας Alibaba Τζακ Μα.