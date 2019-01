Για 5 χρόνια ακόμα στο Ολντ Τράφορντ ο Μαρσιάλ!

Για πολλούς μήνες απασχολούσε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το ζήτημα της ανανέωσης του συμβολαίου του Αντονί Μαρσιάλ.

Εν τέλει ο 23χρονος άσος αποφάσισε να παραμείνει κάτοικος Μάντσεστερ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ο ατζέντης του Γάλλου εξτρέμ, Φιλίπ Λαμπολέ, με δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό RMC Sport επιβεβαίωσε την ύπαρξη συμφωνίας, ενώ άμεσα αναμένεται να πέσουν και οι υπογραφές για το νέο πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας των δύο πλευρών.

