Ηχηρό όνομα μεταξύ των ομιλητών στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία

Πρόκειται για τον πρώην γερουσιαστή των ΗΠΑ και πρώην πρόεδρο της Βουλής της Πολιτείας του Νιου Χαμσάιρ, Κρις Σπύρου.

Την είδηση ανακοίνωσε μέσω Facebook ο συντονιστής της Επιτροπής Αγώνα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας Μιχάλης Πατσίκας.

Ο Κρις Σπύρου θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες μορφές του απόδημου ελληνισμού και χαίρει της εκτίμησης τόσο της Ομογένειας όσο και μεγάλης μερίδας της επιχειρηματικής και πολιτικής κοινότητας των ΗΠΑ.

Ποιος είναι ο Κρις Σπύρου;

Εφυγε από την Ελλάδα στα 13 του χρόνια, έχοντας ως μοναδικό εφόδιο στις αποσκευές του τα όνειρα για μία καλύτερη ζωή. Φτάνοντας στη Νέα Υόρκη, ο Κρις Σπύρου συνάντησε τον θείο και τη θεία του. Γνώριζε από τότε πως οι ικανότητές του μπορούν να τον οδηγήσουν ψηλά – η επιβεβαίωση ήταν θέμα χρόνου και σκληρής δουλειάς.

Σκληρή δουλειά, που μεταφράστηκε στα πρώτα χρόνια της παραμονής του στις ΗΠΑ, στην απασχόλησή του ως λούστρος και λαντζέρης, και στο εργοστάσιο κατασκευής γυναικείων παπουτσιών όπου εργαζόταν έγινε εκπρόσωπος των εργατών.

Ολα αυτά και παράλληλα μελέτη. Οι σπουδές Πολιτικών Επιστημών τις οποίες ακολούθησε έθεσαν τις βάσεις για εντυπωσιακή πολιτική πορεία καθώς από βουλευτής έγινε πρόεδρος του σώματος των εκλεκτόρων, πρόεδρος του κόμματος των Δημοκρατικών και, όταν έλαβε το χρίσμα του κυβερνήτη για την Πολιτεία του Νιου Χάμσαϊρ το 1984, ανέβηκε στο ανώτερο πολιτικό σκαλοπάτι που έφτασε ποτέ Ελληνας γεννημένος στην Ελλάδα.

Οπως ο ίδιος δηλώνει, η Ελλάδα δεν έφυγε ποτέ από την καρδιά του, αποτελούσε και συνεχίζει, αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού του. Γι’ αυτό και από όποια θέση και αν βρέθηκε, προσπαθούσε πάντα να προσφέρει όσο το δυνατόν στην πατρίδα του.

Μερικές δεκαετίες αργότερα, ο σημερινός πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ενωσης Αθήνας και του Hellenic American University, έφερε τα αδέρφια του από την Αμερική για να αποτίσουν φόρο τιμής στους γονείς τους, στο εκκλησάκι που έχτισε στο κτήμα του πατρικού του σπιτιού στο χωριό Πορτή στην περιφέρεια των Αγράφων.

Είναι πτυχιούχος του Saint Anselm College, New Hampshire, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Goddart College, Vermont. To 1969 διορίζεται από τον πρόεδρο Νίξον σύμβουλος επιτροπής Λευκού Οίκου και μια χρονιά αργότερα εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Πολιτείας του New Hampshire των ΗΠΑ .

Από το 1974 ως το1984 εκλέγεται αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή της Πολιτείας του Νιού Χάμσαιρ. Το 1984 λαμβάνει το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος και κατέρχεται στις εκλογές ως υποψήφιος Κυβερνήτης της Πολιτείας του Νιού Χάμσαϊρ, ανώτερη πολιτική θέση που έχει λάβει Ελληνας μη γεννημένος στην Αμερική.

Το 1991 εκλέγεται πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος της Πολιτείας Νιού Χάμσαιρ. Το1994 εκλέγεται πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Ενωσης στην Αθήνα.

Το 2000 εκλέγεται εκλέκτορας του υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ Αλ Γκορ ενώ το 2005 εκλέγεται πρόεδρος της Παγκόσμιας Ενορίας της Αγίας Σοφίας.