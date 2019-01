Με μία αλλαγή η αποστολή του Ολυμπιακού για τα Γιάννενα

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ακόμη ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι αυτή την εβδομάδα. Οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς ολοκλήρωσαν το πρωί της Παρασκευής την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννινα, με τον Πορτογάλο τεχνικό να ανακοινώνει και την αποστολή για την αναμέτρηση στους Ζωσιμάδες.

Οπως αναμενόταν, εκτός έμεινε ο τραυματίας Μάντι Καμαρά, που εκτιμάται ότι θαείναι έτοιμος την επόμενη εβδομάδα, ενώ αντίθετα ο Βασίλης Τοροσίδης βρίσκεται κανονικά στη 19άδα που ανακοίνωσε η ΠΑΕ.

Από εκεί και πέρα, εκτός αποστολής έμειναν ο Σολδάνο, ο Τσιμίκας, ο Νικολάου και ο Γιάννης Μασούρας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η μοναδική διαφοροποίηση σε σχέση με την αποστολή της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό είναι η είσοδος του Μιράντα στη 19άδα, αντί του Μεριά.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού αποτελείται από τους εξής παίκτες: Χουτεσιώτης, Σα, Ελαμπντελαουί, Μιράντα, Κούτρης, Βούκοβιτς, Τοροσίδης, Σισέ, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Χριστοδουλόπουλος, Γκιγιέρμε, Μασούρας Γιώργος, Ναουέλ, Ποντένσε, Γκερέρο, Χασάν.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα. / The squad players selected ahead of the match against PAS Giannina. 🔴⚪️⚽️ #olympiacos #slgr #PASOLY #squadlist #legend pic.twitter.com/z7ClRAtZ5U

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 18, 2019