Ανθρωποι, ζώα, ντοκιμαντέρ

Ανθρωπος και ζώο. Μια σχέση που ξεκινά από την αρχή του κόσμου αλλά έχει αλλοιωθεί επικίνδυνα με το πέρασμα του χρόνου. Μια σχέση που δίνει το παρόν στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (1-10 Μαρτίου) μέσα από το αφιέρωμα «Γιατί να κοιτάζουμε τα ζώα;». Η πλήρης λίστα ταινιών δεν είναι προς το παρόν ανακοινώσιμη αλλά οι πέντε ταινίες που ήδη ανακοινώθηκαν κεντρίζουν αμέσως το ενδιαφέρον.

Στο ολλανδικό «Buddy» η Χέντι Χόνιγκμαν παρατηρεί έξι αφοσιωμένους σκύλους συνοδούς που προσφέρουν θεραπεία και στήριξη σε ανθρώπους που το χρειάζονται ενώ το «When Lambs Become Lions» του Αμερικανού Τζον Κάσμπι καταγράφει έναν αγώνα άνισο και ολέθριο στην Κένυα: αντίπαλοι αλλά και σύμμαχοι, ένας έμπορος ελεφαντόδοντου και ο ξάδερφός του, ένας φύλακας που προσπαθεί να προστατέψει τα είδη προς εξαφάνιση. Μάχη για επιβίωση -τόσο για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους.

Το «The Hidden Side of Animal Transport» του Γερμανού Μάνφρεντ Κάρεμαν περιέχει εικόνες-σοκ από τη μεταφορά ζώων που εξάγονται από την Ευρώπη και στο «Animus Animalis (Α Story about People, Animals and Things)» της Λιθουανής Αϊστι Ζεγκουλίτε γινόμαστε μάρτυρες των δραστηριοτήτων μιας φάρμας εκτροφής ελαφιών: ταριχευτές προσπαθούν να τελειοποιήσουν τις μεθόδους τους, ένας διαγωνισμός ταρίχευσης, το νεκρό ζώο που θα μοιάζει πιο… ζωντανό κερδίζει! Εφιαλτικό, το μίνιμουμ.

Τέλος, το «For the Birds» του Ρίτσαρντ Μάιρον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναρωτιέται για το τι συμβαίνει όταν η αγάπη του ανθρώπου για τα ζώα ξεπερνά τα όρια: μια γυναίκα με εμμονή στα πτηνά ζει με περίπου 200 από αυτά. Αργά ή γρήγορα, έρχεται σε σύγκρουση με τις τοπικές οργανώσεις προστασίας των ζώων αλλά και με τον σύζυγό της, που είναι ανήμπορος πλέον να ανεχθεί το άρρωστο πάθος της. Μια αφοπλιστική κωμικοτραγική ιστορία.

Το αφιέρωμα εμπνέεται από το ομώνυμο δοκίμιο του Τζον Μπέρτζερ (1926-2017), του βρετανού ριζοσπάστη διανοούμενου, θεωρητικού της τέχνης, συγγραφέα και ζωγράφου ο οποίος εστίασε μοναδικά στους τρόπους που βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε και αισθανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Το δοκίμιο «Γιατί να κοιτάξουμε τα ζώα;» διερευνά την πανάρχαιη σχέση ανθρώπου – ζώων, η οποία έχει διαρραγεί στη σύγχρονη καταναλωτική εποχή: τα ζώα, από επίκεντρο της ανθρώπινης καθημερινής ζωής έχουν πλέον περάσει στο περιθώριο και έχουν υποβιβαστεί σε θέαμα. Ως αποτέλεσμα, ο άνθρωπος έχει χάσει την επαφή του με τη φύση, έχει αποξενωθεί από τα ζώα και οφείλει επιτακτικά να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με αυτά. Να τα κοιτάξει με άλλο βλέμμα, να δει την αλήθεια τους. Το δοκίμιο θα μεταφραστεί για πρώτη φορά στα ελληνικά από τη Χριστίνα Λιναρδάκη και θα δημοσιευθεί στον Α-Κατάλογο του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.