Σοκ για την Τότεναμ, στα… πιτς μέχρι τον Μάρτη ο Χάρι Κέιν

Το βαρύ πυροβολικό της Τότεναμ, ο Χάρι Κέιν, τραυματίστηκε στην εντός έδρας ήττα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και από τις πρώτες εξετάσεις φαινόταν ότι συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Όπως έδειξαν οι εξετάσεις οι φόβοι των ανθρώπων της ομάδας επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο.

«Ο Κέιν έχει καταστρέψει τους συνδέσμους στον αριστερό του αστράγαλο, μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα της περασμένης Κυριακής. Θα συνεχίσει να παρακολουθείται από το ιατρικό μας προσωπικό καθώς ξεκινά την αποκατάσταση του και αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις στις αρχές Μαρτίου», αναφέρεται συγκεκριμένα στο tweet των Σπερς.

Δείτε το:

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday’s match.

He will continue to be monitored by our medical staff as he commences rehabilitation and is expected to return to training in early March. pic.twitter.com/Ot3doPa4K6

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2019