Ο Ιγκουαΐν έκανε «δολοφονικό» τάκλιν στον Γκατούζο!

Ο ίδιος… μεγαλούργησε ως ποδοσφαιριστής με το πάθος και τη δύναμη που είχε στο παιχνίδι του. Τα τάκλιν και ο υπερβάλλον πολλές φορές ζήλος είναι πράγματα που τον χαρακτηρίζουν και ο Ιγκουαϊν ελπίζει να τα θυμάται. Ο λόγος για τον τεχνικό της Μίλαν Τζενάρο Γκατούζο ο οποίος κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης των Ροσονέρι δέχθηκε ένα ανάλογο τάκλιν από τον Αργεντινό άσο.

Πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια μιας προπονητικής μονάδας στο πρόγραμμα της Δευτέρας (14/1), ο Γκονσάλο Ιγκουαΐν έκανε «δολοφονικό» τάκλιν στον Τζενάρο Γκατούζο και ξάπλωσε στο χορτάρι, με τους συμπαίκτες του να ξεσπούν σε γέλια και το tweet από τον λογαριασμό AC Forza Milan/News να αναφέρεται στο γεγονός με την εξής λεζάντα: «κανείς δεν έχει δει τον Ιγκουαΐν ζωντανό μετά από το τάκλιν στον Γκατούζο»!

Δείτε το:

Gonzalo Higuain is no longer seen alive, after his tackle on Gattuso at the training. 😂 pic.twitter.com/nsjEuLCEn4

