Ο Καμμένος διέγραψε την Κουντουρά

Panos Kammenos @PanosKammenos Η Κα Κουντουρά με επίσημη ανακοίνωση της αποφάσισε να ανταλλάξει την ψήφο της και το όνομα της Μακεδονίας με την υπουργική καρέκλα. Την θέτω από τώρα εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 28 Twitter Ads info and privacy

38 people are talking about this