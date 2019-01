Ολυμπιακός: «Ο 12ος παίκτης μας. Σας ευχαριστούμε» (pic)

Ο κόσμος είναι η δύναμη του Ολυμπιακού και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα και στον αγώνα με τον Λεβαδειακό, για την 16η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας.

Οι οπαδοί των Πειραιωτών το απόγευμα της Κυριακής έδωσαν δυναμικό «παρών» στην Βοιωτία και βοήθησαν την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς να πάρει τη νίκη με 2-0. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είχε υποδειγματική συμπεριφορά και στάθηκε έμπρακτα στο πλευρό των Ερυθρόλευκων ποδοσφαιριστών. Στο τέλος του παιχνιδιού μάλιστα οι παίκτες πήγαν στην κερκίδα και χειροκρότησαν τον κόσμο, πανηγυρίζοντας όλοι μαζί τη μεγάλη νίκη.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ μετά το τέλος της αναμέτρησης με ανάρτησή της στα social media ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρουσία του στο γήπεδο του Λεβαδειακού και τη βοήθειά του στην αναμέτρηση με τους Βοιωτούς. «Ο 12ος παίκτης μας εκεί, για ακόμα μία φορά! Σας ευχαριστούμε», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Πειραιώτες.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Ο 12ος παίκτης μας εκεί, για ακόμα μία φορά! Σας ευχαριστούμε! / Our “12th player” was there with us once again! Thank you!#olympiacos #slgr #LEVOLY #fans pic.twitter.com/w42sYItM7A

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 13, 2019