Μίλερ σε Κάρι: «Δεν μπορώ να περιμένω για τη στιγμή που θα με περάσεις» (pic)

Το εγκώμιο του Στεφ Κάρι έπλεξε ο Ρέτζι Μίλερ λίγες ώρες μετά από την σπουδαία επίδοση του στο ματς κόντρα στους Μπουλς, η οποία τον ανέβασε στην τρίτη θέση με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην ιστορία του ΝΒΑ.

Έτσι, ο Ρέτζι Μίλερ πήρε θέση για το επίτευγμα του 30χρονου άσου των Ουόριορς, ανεβάζοντας μια φωτογραφία στην οποία βρισκόταν αυτός, ο Κάρι και ο Ρέι Άλεν, γράφοντας χαρακτηριστικά.

«Οι 3 σωματοφύλακες. Τρομερά περήφανος για τον Στεφ Κάρι. Ξέρω τι σημαίνει για σένα, δεν είναι εύκολο. Δεν μπορώ να περιμένω να βρίσκομαι στο κτίριο όταν θα με περάσεις».

THE THREE MUSKETEERS 💪🏾.. Incredibly proud of @StephenCurry30, I know what goes into what you do, it’s not easy.. Can’t wait to be in the building when you pass me.. #ShootersShoot pic.twitter.com/WvvPaMDNeX

— Reggie Miller (@ReggieMillerTNT) January 12, 2019