Κιλπάτρικ: «Eίμαι ενθουσιασμένος» (pic)

Ο 29χρονος γκαρντ τόνισε ότι ανυπομονεί να πιάσει δουλειά και να βοηθήσει τη νέα του ομάδα. Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα που ανέβασε στα social media, λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα για λογαριασμό του Τριφυλλιού.

«Είμαι ενθουσιασμένος να πιάσω δουλειά. Πάμε πράσινοι» έγραψε χαρακτηριστικά ο εκλεκτός του Ρικ Πιτίνο. O έμπειρος τεχνικός ζήτησε και πήρε από τη διοίκηση του συλλόγου τον συμπατριώτη του, τον οποίο θεωρεί ιδανικό για να καλύψει το κενό που υπάρχει στην περιφέρεια του Τριφυλλιού.

Δείτε την ανάρτηση:

Excited to get to work! Let’s Go Green!!!! @paobcgr #Pao #gate13 ☘️ 🇬🇷 pic.twitter.com/gNSHiXkx9p

— Sean Kilpatrick Jr (@SeanKilpatrick) January 11, 2019