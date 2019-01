Παραιτήθηκε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ ο Καράνκα

Παραίτηση από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο Άιτορ Καράνκα. Ο Ισπανός προπονητής είχε αναλάβει την ομάδα τον περασμένο Ιανουάριο και τελευταίο παιχνίδι στο πέρασμά του από την Φόρεστ έμελλε να είναι αυτό απέναντι στην Τσέλσι για το FA Cup.

Η διοίκηση της Νότιγχαμ με ανακοίνωση που εξέδωσε έκανε γνωστή τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο Άιτορ Καράνκα ζήτησε να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιο του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ομάδα συμφώνησε και οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τους όρους της αποχώρησης. Τόσο η Νότιγχαμ όσο και ο Καράνκα εύχονται καλή συνέχεια ο ένας στον άλλο. Δεν θα υπάρξει κανένα περαιτέρω σχόλιο από την ομάδα ή τον προπονητή. Ο Σάιμον Άιρλαντ θα αναλάβει την πρώτη ομάδα μέχρι να βρεθεί ο νέος προπονητής».

Ο Καράνκα στο διάστημα που έμεινε στην ομάδα στηρίχθηκε οικονομικά από τη διοίκηση, με αρκετές μεταγραφές επιλογής του. Αποκορύφωμα ήταν η αγορά του Ζοάο Καρβάλιο από τη Μπενφίκα με το ποσό των 14.3 εκατομμυρίων ευρώ που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου. Αίσθηση είχε προκαλέσει επίσης και η μεταγραφή του επιθετικού Λιούις Γκρέιμπαν που κόστισε 6.6 εκατ. ευρώ.

Τα τελευταία αποτελέσματα της Φόρεστ οδήγησαν ουσιαστικά το ίδιο να παραιτηθεί. Στην αναμέτρηση εκτός έδρας απέναντι στη Νόργουιτς, η Νότιγχαμ προηγήθηκε με 3-0 αλλά εν τέλει έφυγε με τον ένα βαθμό, «αυτοκτονώντας» δεχόμενη τρία γκολ. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι εντός έδρας ήττες από την μέτρια έως κακή φέτος Μίλγουολ και την ΚΠΡ. Επόμενος αγώνας για τους δύο φορές πρωταθλητές Ευρώπης είναι εκτός έδρας απέναντι στη Ρέντινγκ το Σάββατο 12 Ιανουαρίου.

Club statement.

Aitor Karanka has asked to be released from his contract as the manager of Nottingham Forest Football Club.#NFFC https://t.co/nZgRUmne2i

— Nottingham Forest FC (@NFFC) January 11, 2019