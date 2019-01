Κέρδισαν βραβεία MVP Δεκεμβρίου οι Κλοπ και Φαν Ντάικ

Ο περασμένος μήνας ήταν πάρα πολύ επιτυχημένος αγωνιστικά για τη Λίβερπουλ που βρέθηκε μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League. Η επιτυχία της εντός των τεσσάρων γραμμών λοιπόν ήταν πολύ λογικό να μετουσιωθεί και σε βραβεία της Premier League.

Ο Γερμανός τεχνικός των Reds Γιούργκεν Κλοπ αναδείχτηκε ως ο πολυτιμότερος προπονητής στο Νησί και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ ως ο MVP . Μάλιστα αυτή είναι η δεύτερη φορά που λαμβάνει το εν λόγω βραβείο ο Γερμανός κόουτς μετά τον Σεπτέμβριο του 2016 και η πρώτη για τον Ολλανδό σέντερ μπακ.

Δείτε το σχετικό tweet:

Congratulations to the boss & VVD. 👏 👏

The @premierleague Manager of the Month & Player of the Month for December. 🙌🔴 pic.twitter.com/iX07YqDL65

— Liverpool FC (@LFC) January 11, 2019