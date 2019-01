Αγώνας NBA με πάνω από 300 πόντους, ύστερα από 13 χρόνια

Σπερς και Θάντερ πρόσφεραν το ματς της χρονιάς στο ΝΒΑ με την ομάδα του Σαν Αντόνιο να επικρατεί ύστερα από δυο παρατάσεις με 154-147. Σε αυτό το παιχνίδι, πέρα από τις μυθικές εμφανίσεις των Όλντριτζ και Ουέστμπρουκ, καταγράφηκε ένα ρεκόρ παραγωγικότητας ύστερα από 13 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα οι δυο ομάδες ξεπέρασαν μαζί του 300 πόντους (σκόραραν 301), κάτι που είχε να συμβεί από τις 7/12/2006 όταν Σανς και Νετς μέτρησαν συνολικά 318, μετά από επίσης δύο παρατάσεις.

Tonight’s @okcthunder / @spurs was the first in the #NBA with 300+ combined PTS since Dec. 7, 2006 (Suns 161, Nets 157 in 2 OT). @EliasSports pic.twitter.com/LTFNZN6PZs

— NBA.com/Stats (@nbastats) January 11, 2019