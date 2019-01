Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Αθήνα λόγω… Μέρκελ

Με αρκετή δόση υπομονής θα πρέπει να οπλίζονται τόσο οι οδηγοί όσο και το επιβατικό κοινό της Αθήνας, καθώς λόγω της επίσκεψης της γερμανίδας καγκελαρίου, Άνγκελα Μέρκελ, ήδη από το μεσημέρι της Πέμπτης τούς περιμένει πολύωρη ταλαιπωρία.

Λόγω της μετακίνησης της κ. Μέρκελ, οι δρόμοι από τους οποίους περνάει η αυτοκινητοπομπή που τη συνοδεύει κλείνουν, ενώ προσβάσιμα δεν είναι τα μέρη στα οποία η γερμανίδα καγκελάριος μεταφέρεται.

Ενδεικτικό είναι ότι το βράδυ της Πέμπτης, κυκλοφοριακό κομφούζιο επικράτησε για αρκετά λεπτά στην κάθοδο της Λεωφόρου Συγγρού, καθώς η κ. Μέρκελ βρισκόταν την ίδια ώρα σε εστιατόριο του Πειραιά μαζί με τον έλληνα πρωθυπουργό.

Όσοι οδηγοί είχαν ως προορισμό τον Πειραιά δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο, καθώς τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια.

Όπως ήταν αναμενόμενο, έκδηλος ήταν ο εκνευρισμός των πολιτών, με πολλούς μάλιστα να στρέφονται με σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά της γερμανίδας καγκελαρίου.

«Καλώς ήρθατε κυρία Μέρκελ αλλά δεν υπάρχει ανάγκη για όλα αυτά» έγραψε ένας χρήστης του Twitter, δημοσιεύοντας βίντεο της αυτοκινητοπομπής που μετέφερε την καγκελάριο στο πρωθυπουργικό γραφείο.

This the #Merkel motorcade in an empty Athens. Strong police presence everywhere. Welcome Ms Merkel but there is no need for all this. pic.twitter.com/USklqLDDul

— HELECON (@Spiros209) January 10, 2019