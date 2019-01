Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τη Μπάγερν ο Παβάρ

Παίκτης της Μπάγερν Μονάχου θα είναι από την 1η Ιουλίου 2019 ο δεξιός μπακ Μπεντζαμίν Παβάρ. Ο διεθνής 23χρονος Γάλλος συμφώνησε σε όλα με τους Βαυαρούς και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου πάντως ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τους «τρικολόρ» θα παραμείνει στη Στουτγκάρδη.

Την είδηση των υπογραφών επιβεβαίωσε ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς. Το κόστος της μεταγραφής θα αγγίξει τα 35 εκατ. ευρώ, λόγω του εκπληκτικού Μουντιάλ που έκανε στα γήπεδα της Ρωσίας. Ο Παβάρ ήταν βασικό στέλεχος της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Γαλλίας και με την απόδοσή του βοήθησε στην κατάκτηση του τροπαίου.

Εκτός αυτού πολύ σημαντικό στοιχείο που οδήγησε τη Μπάγερν στην απόφαση να αποκτήσει τον Γάλλο, είναι και η ευχέρεια του να αγωνίζεται σε αρκετές διαφορετικές θέσεις στο γήπεδο. Ο Παβάρ εκτός του δεξιού άκρου της άμυνας, θέση στην οποία έλαμψε στο πρόσφατο Μουντιάλ, στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και ως στόπερ αλλά και ως αμυντικός χαφ, αποδεικνύοντας την προσαρμοστικότητά του.

🗣️ @Brazzo: «I can confirm that Benjamin Pavard will join us on a five-year deal from 1st July 2019.» pic.twitter.com/jiJo1E4wsG

— FC Bayern English (@FCBayernEN) January 9, 2019