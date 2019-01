Tο buzzer beater του Παπανικολάου που έστειλε το ματς στην παράταση

Μια απίστευτη νίκη για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Μπασκόνια, μια επική ανατροπή σαν κι αυτές που μόνο ο Θρύλος ξέρει να πετυχαίνει. Και πρωταγωνιστής ο Κώστας Παπανικολάου ο οποίος με ένα εκπληκτικό buzzer beater 3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα οδήγησε το ματς στην παράταση όπου ο Ολυμπιακός νίκησε.

Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν εξαιρετικός καθ΄όλη τη διάρκεια του αγώνα και είχε συνολικά 22 πόντους με 6/7 τρίποντα, δίνοντας το έναυσμα για τη νίκη της ομάδας του και στις αρχές του έξτρα χρόνου.

Δείτε το τρελό σουτ του… τρελού Παπ.

Kostas Papanikolaou BANKS it in for a dramatic game-levelling 👌!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8iFr9Y0dpu

— EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2019