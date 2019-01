Χωρίς Σολδάνο, Ποντένσε αλλά με Μασούρα στη Ξάνθη ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο εκτός έδρας την Ξάνθη στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για την φάση των «16» του Κυπέλλου και ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή των πειραιωτών για την αναμέτρηση στην Θράκη.

Ο προπονητής της ομάδας του λιμανιού συμπεριέλαβε στην αποστολή των ερυθρόλευκων τον Γιώργο Μασούρα και μάλιστα αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής στον νεαρό εξτρέμ. Σε ότι αφορά τον Φράνκο Σολδάνο, ο Αργεντινός σέντερ φορ του Ολυμπιακού δεν είναι στην αποστολή για την Ξάνθη, καθώς έχει κάνει λίγες μόλις προπονήσεις με τη νέα του ομάδα και ο Μαρτίνς προτίμησε να τον αφήσει εκτός.

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Ξάνθη χωρίς τους Ποντένσε, Σισέ και Ομάρ καθώς οι τρεις ερυθρόλευκοι αισθάνθηκαν μικροενοχλήσεις τις τελευταίες μέρες ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Αντίθετα είναι στην αποστολή ο Χασάν και λογικά ο Αιγύπτιος στράικερ θα πάρει χρόνο συμμετοχής.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα αποτελείται από τους Σα, Χουτεσιώτη, Καραργύρη, Μεριά, Κούτρη, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τοροσίδη, Μαρτίνη, Καμαρά, Μπουχαλάκη, Νάτχο, Φορτούνη, Φετφατζίδη, Γκιλιέρμε, Γιώργο Μασούρα, Ναουέλ, Γκερέρο, Χασάν και Βοΐλη.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ξάνθη. / The squad players selected ahead of the match against Xanthi FC. 🔴⚪️⚽️ #olympiacos #greekcup #XANOLY #squadlist #legend pic.twitter.com/Crodhn7TuK

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 7, 2019