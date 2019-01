Παγκόσμια Τράπεζα: Ξαφνική παραίτηση του προέδρου της

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Τζιμ Γιονγκ Κιμ υπέβαλε την παραίτησή του από τον διεθνή οικονομικό οργανισμό, σχεδόν τρία χρόνια πριν λήξει η θητεία του, το 2022.

Ο 59χρονος Κιμ θα παραμείνει στο τιμόνι της Παγκόσμιας Τράπεζας μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έδωσε ο ίδιος στη δημοσιότητα, αμέσως μετά θα ενταχθεί στο δυναμικό μιας εταιρείας και θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των υποδομών στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι λόγοι της παραίτησης του Αμερικανού είναι προσωπικοί, σύμφωνα με τον Guardian.

Καθήκοντα προέδρου θα αναλάβει προσωρινά η διευθύνουσα σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

«Υπήρξε μεγάλη τιμή να είμαι πρόεδρος αυτού του ιδιαίτερου οργανισμού, που είναι γεμάτος με παθιασμένους ανθρώπους αφοσιωμένους στην αποστολή του τερματισμού της φτώχειας», ανέφερε στην ανακοίνωσή του o Τζιμ Γιονγκ Κιμ.

Thank you Dr. Kim for your leadership in addressing some of the world’s most pressing challenges including pandemics, climate change and refugees. https://t.co/ZZvIl8DGL2

— World Bank (@WorldBank) January 7, 2019