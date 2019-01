Γιάννης: «Είμαστε μια από τις καλύτερες ομάδες του ΝΒΑ παρά την ήττα»

Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Ράπτορς εντός έδρας με 123-116 παρά τη μεγαλειώδη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από την ομάδα του Τορόντο στην κορυφή της Ανατολής. Ο Greek Freak μετά το παιχνίδι μίλησε για την ήττα των ελαφιών και τόνισε πως δεν αλλάζει ότι οι Μπακς είναι μια από τις καλύτερες ομάδες του ΝΒΑ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη:

«Δεν παίξαμε καλά, δεν κυκλοφορήσαμε την μπάλα, δεν ήμασταν καλοί. Θα δούμε το βίντεο και θα γίνουμε καλύτεροι».

Στη συνέχεια σχολίασε: «Οι Ράπτορς είχαν αρκετή αυτοπεποίθηση, έβγαζαν πικ εν ρολ, σούταραν, έβαζαν την μπάλα στο καλάθι. Πρέπει να δούμε τι κάναμε λάθος και να προχωρήσουμε μπροστά. Παίζαμε καλά ως τώρα. Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική και αυτή η ήττα δεν θα αλλάξει αυτό που είμαστε. Νιώθω ακόμα πως είμαστε μία από τις καλύτερες ομάδες στο ΝΒΑ και θα συνεχίζουμε να παίζουμε σαν να είμαστε μία».

Για το 3/5 τρίποντα που είχε στο ματς: «Το δουλεύω εδώ και χρόνια. Ένιωθα πως μπορούσα να βάλω μερικά απόψε και απλά σούταρα».

