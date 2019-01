Απίθανο στατιστικό: Το 49% των παικτών της Γιουνάιτεντ μετά τον Β’ Παγκόσμιο, προέρχονται από την ακαδημία της! (pics)

Η Γιουνάιτεντ προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας με τη νίκη 2-0 επί της Ρέντινγκ στο «Όλντ Τράφορντ» ωστόσο υπήρξε ένα γεγονός που επισκίασε (θετικά) το ματς και την (πέμπτη σερί) νίκη της ομάδας του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

#academymanutd: As Tahith Chong comes on to make his Manchester United, he becomes the 229th academy player to do so.

Since football re-started after WW2, 464 players have featured for United.

49% of those have come from the @ManUtd academy. A unique record for an elite club. pic.twitter.com/ogwufkIbfA

— Academy Man Utd (@AcademyManUtd) January 5, 2019