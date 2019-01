Κωνσταντόπουλος, ο γηραιότερος παίκτης που φορά τη φανέλα της Μίντλεσμπρο

Με τη συμμετοχή που κατέγραψε στο παιχνίδι της Μίντλεσμπρο απέναντι στην Πίτερμπορο στο πλαίσιο του FA Cup, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία που πατάει χορτάρι για επίσημη αναμέτρηση φορώντας τη φανέλα της αγγλικής ομάδας. Συγκεκριμένα, το έκανε σε ηλικία 40 ετών, 1 μήνα και 7 ημερών.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας ανήκει στη Μίντλεσμπρο από το καλοκαίρι του 2013, έχοντας ζήσει μαζί της και μία άνοδο στην Premier League τη σεζόν 2016-2017, αλλά και έναν υποβιβασμό ακριβώς την επόμενη. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην ΑΕΚ, την Κέρκυρα, την Κόβεντρι, τη Σουόνσι, τη Νότιγχαμ Φόρεστ, τη Χάρλετπουλ, τη Φαρένσε, την Καλαμάτα, το Αιγάλεω και τους Αμπελόκηπους, στους οποίους γαλουχήθηκε κιόλας ποδοσφαιρικά.

Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει μόλις τρεις εμφανίσεις με τη φανέλα της ομάδας του σε Championship και League Cup, αφού πρώτη επιλογή για τη θέση κάτω από τα δοκάρια αποτελεί ο 31χρονος Ιβοριανός, Ντάρεν Ράντολφ.

Η χαρακτηριστική ανάρτηση της Μίντλεσμπρο:

5⃣ years on from the weekend he made his first #Boro outing, @Dimster23 becomes our oldest-ever player 👏

Elsewhere in the line-up, Rajiv van La Parra debuts for #Boro and Grant Leadbitter makes his 500th career appearance #UTB pic.twitter.com/hqVRhc2THP

— Middlesbrough FC (@Boro) January 5, 2019