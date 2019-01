Παίκτης της ΑΕΚ επίσημα ο Θίοντορ!

Καλώς τον κι ας… άργησε. Η ΚΑΕ ΆΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόρνταν Θίοντορ στις 12:38 τα ξημερώματα της Παρασκευής (4/1)!

«Έσκασε η «βόμβα»… O Jordan Theodore (29 χρ., 1μ.83) υπέγραψε στην ΑΕΚ BC έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των κίτρινων.

Ο Θιόντορ που είναι καθαρόαιμος σκόρερ και αγωνίζεται κυρίως στη θέση «2» έχει αρκετή εμπειρία από την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Μερσίν, Σκαϊλάνερ Φρανκφούρτης, Μπάνβιτ και Ολίμπια Μιλάνο.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ ΑΕΚ αναφέρει επίσης: «Η ΑΕΚ ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συμφώνησε με τον Τζόρνταν Θίοντορ (29 χρ., 1μ.83), έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε σήμερα (03/01) συμβόλαιο συνεργασίας με τη «Βασίλισσα».

Η Διοίκηση της ΑΕΚ και ο Μάκης Αγγελόπουλος για ακόμη μία φορά έκαναν πράξη τις εξαγγελίες τους, βάζοντας πάντα ψηλά τον πήχη των στόχων. Η «Βασίλισσα» επιδιώκει να διατηρήσει τα κεκτημένα στο ευρωπαϊκό στερέωμα, αλλά και να διεκδικήσει τα ακόμη καλύτερα, που έρχονται.

Το βιογραφικό του

Ο Τζόρνταν Θίοντορ γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1989 και έχει ύψος 1μ.83. Ο Αμερικανός γκαρντ (σ.σ διαθέτει και διαβατήριο Σκοπίων) ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στο Λύκειο Patterson Catholic του Νιου Τζέρσι, ενώ αποφοίτησε από το Κολέγιο του Seton Hall, έχοντας 16,1 πόντους με 6,6 ασίστ μέσο όρο.

Τον Ιούλιο του 2012 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Ατάλια Μπουγιούκσεχιρ. Επόμενες ομάδες του η Mets de Guaynabo από το Πουέρτο Ρίκο και η Huracanes del Atlántico από την Δομινικανή Δημοκρατία.

Στις 22 Οκτωβρίου του 2013 επέστρεψε ξανά στην Τουρκία για λογαριασμό της Μερσίν, όπου είχε 12,3 πόντους μέσο όρο. Επόμενος σταθμός στην καριέρα του η Bourg-en-Bresse και το Πρωτάθλημα της Γαλλίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2015 πήρε μεταγραφή στη γερμανική Fraport Skyliners, όπου κατέκτησε το FIBA Europe Cup και την αμέσως επόμενη χρονιά έκανε ακόμα ένα βήμα στην καριέρα του, καθώς συμφώνησε να αγωνιστεί στη Μπάνβιτ.

Με την ομάδα της Προύσας κατέκτησε το Κύπελλο Τουρκίας και παρέλαβε το βραβείο του MVP του Τελικού. Τη σεζόν 2016-17 η Μπάνβιτ συμμετείχε στο Basketball Champions League, με τον Θίοντορ να κατακτά το βραβείο του MVP της χρονιάς, παρά τον αποκλεισμό της ομάδας του στα προημιτελικά του θεσμού από τη Λούντβιγκσμπουργκ.

Στις 15 Ιουλίου του 2017 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Αρμάνι Μιλάνο. Mε την ιταλική ομάδα κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ιταλίας και το Σούπερ Καπ στον Τελικό με την Βενέτσια. Ο Θίοντορ σημείωσε 29 πόντους με 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ».

