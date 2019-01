ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Γιώργο Μασούρα, καλώς όρισες» (pics)

Ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει κι επίσημα την απόκτηση του Γιώργου Μασούρα από τα τέλη του Νοέμβρη, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να είναι γνωστό πως θα ενταχθεί στο ρόστερ των Eρυθρόλευκων από τον Ιανουάριο.

Σήμερα (03/01), λίγες στιγμές μετά τα… αποκαλυπτήρια του agent του ποδοσφαιριστή, Χρήστου Γάτση, που έφερε στο φως της δημοσιότητας την πρώτη φωτογραφία του άλλοτε παίκτη του Πανιωνίου με την ερυθρόλευκη ριγωτή, η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον καλωσόρισε στην ομάδα μέσω social media.

«Γιώργο Μασούρα καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Giorgos Masouras welcome to Olympiacos!»

Δείτε το σχετικό tweet:

Γιώργο Μασούρα καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Giorgos Masouras welcome to Olympiacos! #olympiacos #transfer #welcome #GiorgosMasouras #WelcomeGiorgos pic.twitter.com/iyQW1kwVrj

Ο Γιώργος Μασούρας στα «ερυθρόλευκα»! / Giorgos Masouras in the red and white of Olympiacos!#olympiacos #transfer #welcome #GiorgosMasouras #WelcomeGiorgos pic.twitter.com/4JMzMlKVPP

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 3, 2019