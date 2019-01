Έγραψε ιστορία ο Νούρκιτς

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς στην αναμέτρηση του Πόρτλαντ απέναντι στο Σακραμέντο ήταν απλώς ασυναγώνιστος. Ο Βόσνιος σέντερ με μία μυθική εμφάνιση τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 23 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 κλεψίματα και 5 τάπες. Συμπλήρωσε δηλαδή το περίφημο 5×5 (κατέγραψε 5+ σε όλες τις θετικές στατιστικές κατηγορίες).

Jusuf Nurkic becomes the first player in @NBAHistory to record a 5×5 game that included 20+PTS and 20+REB! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/JIVpsVUjTE

— NBA.com/Stats (@nbastats) January 2, 2019