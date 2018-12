Κλοπ: «Σχεδόν έκλαψα όταν ο Σαλάχ έδωσε το πέναλτι στον Φιρμίνο»

Η Λίβερπουλ «αποπνέει υγεία» τόσο εντός αγωνιστικού χώρου, όσο και εκτός αυτού. Οι Reds που είναι αυτήν την στιγμή στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στο +9 από την Τότεναμ διανύουν την πιο επιτυχημένη σεζόν των τελευταίων δεκαετιών και το καλό κλίμα φυσικά οφείλεται εν πολλοίς και στο σεβασμό που έχει ο ένας παίκτης προς τον άλλον, με αποτέλεσμα όλοι να εργάζονται προς το κοινό καλό.

Το καλό κλίμα στο σύνολό του, επιβεβαίωσε και ο τεχνικός των Reds, Γιούργκεν Κλοπ, μέσω δηλώσεών του μετά το εμφατικό 5-1 της ομάδα του επί της Άρσεναλ. Ο Γερμανός κόουτς λοιπόν, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στιγμή που ο Μοχάμεντ Σαλάχ έδωσε το πέναλτι που κέρδισε ο Λόβρεν, στον Ρομπέρτο Φιρμίνο να το εκτελέσει ώστε ο Μπόμπι να κάνει χατ-τρικ!

«Οταν ο Μο Σαλάχ έδωσε το πέναλτι στον ‘Μπόμπι’ σχεδόν έκλαψα γιατί όλοι γνωρίζουμε πόσο θέλει να σκοράρει ο Μο. Ήταν πραγματικό υπέροχο…», τόνισε συγκεκριμένα!

Από εκεί και πέρα ο Γερμανός τεχνικός σημείωσε: «Τα αγόρια έκαναν ένα μεγάλο βήμα. Δεν έχω να παραπονεθώ για κάτι από το 2018. Ήμασταν καλοί και κάναμε αυτά ακριβώς που έπρεπε. Το 5-1 εναντίον της Άρσεναλ δεν συμβαίνει συχνά, οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος.»

How Mohamed Salah almost brought Jurgen Klopp to tears. pic.twitter.com/hkuwbzxtGt

— BBC Sport (@BBCSport) December 29, 2018