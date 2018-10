Η Τουρκία δεσμεύει την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο με Navtex

Μετά την έξοδο του Πορθητή, τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ καθώς και του Γιγίτ Μπουλούτ, και την παρατεταμένη κατάσταση έντασης στην Κυπριακή ΑΟΖ, η Άγκυρα ξαναχτυπά εκδίδοντας νέα Navtex, μεταφέροντας το σκηνικό προκλήσεων και στο Αιγαίο και βάζοντας στο στόχαστρο για ακόμη μια φορά το Καστελόριζο.

Συγκεκριμένα, μετά το διπλωματικό μπρα ντε φερ με απανωτές ανακοινώσεις των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Τουρκίας, η Άγκυρα δεσμεύει την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου ολόκληρη την περιοχή γύρω από την αιγιαλίτιδα ζώνη στο Καστελόριζο.

Η Τουρκία δεσμεύει ολόκληρη την περιοχή γύρω από την αιγιαλίτιδα ζώνη του Καστελόριζου, προκειμένου να πραγματοποιήσει ασκήσεις Έρευνας και Διάσωσης.

Σύμφωνα με την Τουρκική Navtex, το Πολεμικό Ναυτικό της Τουρκίας θα πραγματοποιήσει άσκηση Έρευνας και Διάσωσης από 11πμ μέχρι τις 15μμ, σε περιοχές εκτός των χωρικών υδάτων ξένων χωρών.

Η Τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1059/18

MEDITERRANEAN SEA

SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 31 OCT 18 FROM 1101Z TO 1500Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 21.44 N – 029 08.88 E (SHORE)

35 39.64 N – 029 08.88 E

35 39.64 N – 029 59.60 E

36 12.92 N – 029 59.60 E (SHORE)

CAUTION ADVISED.