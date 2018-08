Καναδάς, ο πιο ζεστός Ιούλιος εδώ και 100 χρόνια

Όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: πριν 38'

FILE PHOTO: The Montreal city skyline is seen from Mont Royal in Montreal, Quebec, Canada, May 31, 2018. REUTERS/Hyungwon Kang/File Photo (File: 2018-07-05T190444Z_1701546916_RC111B07C700_RTRMADP_3_CANADA-WEATHER-QUEBEC.JPG )

Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στο Μόντρεαλ του Καναδά εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.



Η θερμοκρασία στο Μόντρεαλ, όπου στις αρχές Ιουλίου σημειώθηκε φονικός καύσωνας, παρέμεινε πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου επί 11 ημέρες, δήλωσε ο Στιβ Μπόιλι μετεωρολόγος της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Καναδά.



Η μέση θερμοκρασία στο Μόντρεαλ έφτασε τους 24,2 βαθμούς Κελσίου, έναντι 21,2 που είναι συνήθως. «Τρεις βαθμοί, είναι σημαντική διαφορά», σχολίασε ο Μπόιλι.



Το προηγούμενο ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών κατά τον μήνα Ιούλιο είχε καταγραφεί στο Μόντρεαλ το 1921, με μέση θερμοκρασία 24,7 βαθμούς Κελσίου.



Στις 2 Ιουλίου το θερμόμετρο άγγιξε τους 35,3 βαθμούς Κελσίου στην οικονομική πρωτεύουσα του Κεμπέκ, πλησιάζοντας στο απόλυτο ρεκόρ για τον μήνα (35,6 βαθμοί) που καταγράφηκε το 1953.



Από τον καύσωνα που έπληξε το Κεμπέκ επί μία εβδομάδα 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωής τους, από τους οποίους σχεδόν οι μισοί στο Μόντρεαλ, σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό των αρχών.



