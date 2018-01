Στίβος: Η Παπαχρήστου πρώτη με 14.25μ στο τριπλούν

Σε μίτινγκ στην Βαλ ντε Ρέιγ της Γαλλίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 27/01/2018 19:54

Greece's Paraskevi Papahristou jumps in the women's triple jump final during the World Indoor Athletics Championships, Saturday, March 19, 2016, in Portland, Ore. (AP Photo/Elaine Thompson) (File: US Indoor Athletics Worlds.JPEG-013c9.jpg )

Η Βούλα Παπαχρήστου είχε φροντίσει να δείξει την καλή αγωνιστική της κατάσταση στο ντεμπούτο της στη σεζόν, στην ημερίδα του Αγίου Κοσμά όταν σημείωσε 6.29μ στο μήκος. Το Σάββατο, στο μίτινγκ που έγινε στην πόλη Βαλ ντε Ρέιγ επιβεβαίωσε την παραπάνω εκτίμηση και έδειξε πως και αυτό το χειμώνα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο.



Η άλτρια του Γιώργου Πομάσκι ήταν νικήτρια στο τριπλούν με 14.25μ, επίδοση που είναι η δεύτερη καλύτερη φέτος στον κόσμο, και είχε ακόμη άλμα στα 14.24μ. Επίσης, «προσγειώθηκε» δύο φορές στα 13.99μ, με τη δεύτερη μάλιστα να πατάει πολύ πίσω από τη βαλβίδα.



«Είμαι πολύ καλά και ικανοποιημένη από την παρουσία μου. Συνεχίζω την προσπάθεια μου με στόχο τη συμμετοχή και διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, διοργάνωση για την οποία ετοιμάζομαι από την αρχή της σεζόν. Έχω εμπιστοσύνη στην προπόνηση που κάνω και πιστεύω πως αν είμαι υγιής τότε όλα θα πάνε καλά», είπε η Παπαχρήστου, που θα κάνει τον επόμενο αγώνα της, στη Μαδρίτη (8/2).



