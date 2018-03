Το Rimac Concept Two έχει ιπποδύναμη 1,914 αλόγων και πιάνει τα 0-100 χλμ. σε 1,8 δευτ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 09/03/2018 13:51

Το Concept Two της Rimac είναι ένα πραγματικό θηρίο 1,914 αλόγων που μπορεί να κινείται μόνο του χωρίς οδηγό με ταχύτητες άνω των 400 χλμ/ώρα

Κέρδισε δικαίως τα φώτα της δημοσιότητας στο σαλόνι αυτοκινήτου της Γενεύης. Η Κροατική εταιρεία Rimac είχε δημιουργήσει το 2012 ένα σπορ ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το Concept One.







Στην Γενεύη η Rimac παρουσίασε το Concept Two, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο το οποίο αν θέλει ο οδηγός μπορεί να βγάλει τα χέρια του από το τιμόνι και αυτό να κινηθεί μόνο του. Δεν είναι όμως η αυτόνομη δυνατότητα κίνησης το χαρακτηριστικό που κάνει το Concept Two να ξεχωρίζει είναι η ιπποδύναμη του.



Το αυτοκίνητο έχει ισχύ 1,914 αλόγων αναπτύσσει ταχύτητες 420 χλμ/ώρα και μπορεί να πιάνει τα 0-100 χλμ. σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα! Αν οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιωθούν στον δρόμο αυτό σημαίνει ότι το Concept Two θα είναι το ισχυρότερο και ταχύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα ξεπερνώντας τις επιδόσεις του Tesla Roadster, του… καμαριού του Ελον Μασκ.



Η μπαταρία του Concept Two είναι της τάξης των 120 kWh battery και μπορεί να φορτίζεται σε ποσοστό 80% σε διάστημα μισής ώρας. Πλήρως φορτισμένη η μπαταρία προσφέρει αυτονομία περίπου 650 χλμ στο αυτοκίνητο.