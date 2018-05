Την πρώτη θέση ανάμεσα στις 27 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα οφέλη από τις επενδύσεις που προβλέπονται από το σχέδιο Γιούνκερ, με στόχο την ανάπτυξη, καταλαμβάνει με βάση το ΑΕΠ η Ελλάδα.

Το σχέδιο Γιούνκερ αναμένεται να ενεργοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 283,7 δισ. ευρώ, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 90% του αρχικού στόχου, επισημαίνει σε tweet η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

The #JunckerPlan is now set to trigger €283.7 billion in investments, representing 90% of the original target. The top five countries benefiting from these growth-focused investments are Greece, Estonia, Bulgaria, Portugal and Spain.

