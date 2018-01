Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επιστρέφει στην τηλεόραση

Στη σειρά «Catch-22»

Στην μικρή οθόνη ως παραγωγός, τη σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής επιστρέφει ο Τζορτζ Κλούνεϊ, στη νέα σειρά «Catch-22», μια μεταφορά του αντιπολεμικού μυθιστορήματος του Τζόζεφ Χέλερ, 20 χρόνια αφού εγκατέλειψε την τηλεοπτική σειρά «Στην Εντατική».



Η σειρά θα έχει μόνο έξι επεισόδια, ανακοίνωσε σε συνέντευξη στο Hollywood Reporter η Έιμι Πάουελ, πρόεδρος των κινηματογραφικών στούντιο Paramount Television, που παράγει τη σειρά μαζί με εταιρία παραγωγής Anonymous Content.



Διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη με τον ιστότοπο για βίντεο Hulu, ανακοίνωσε στο AFP καλά ενημερωμένη πηγή, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.



Σύμφωνα με την 'Ειμι Πάουελ, ο 56χρονος σταρ που έχει βραβευτεί με δύο 'Οσκαρ, θα εισπράξει περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο για τη συμμετοχή του στο "Κατς-22".



Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Κλούνεϊ θα υποδυθεί ένα πρόσωπο στην τηλεόραση μετά τη συμμετοχή του στη σειρά "E.R." ("Στην Εντατική"/1994-2009), η οποία τον έκανε διάσημο. Εκεί είχε ερμηνεύσει τον ρόλο του δρα Νταγκ Ρος, που είχε παραιτηθεί από το νοσοκομείο Σικάγο όπου γυριζόταν η σειρά κατά τη διάρκεια του επεισοδίου που μεταδόθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1999, με τον Κλούνεϊ τότε να ξεκινά αποφασιστικά την καριέρα του στον κινηματογράφο, με επιτυχία.



Στη συνέχεια, ο αμερικανός ηθοποιός έκανε και πάλι μερικές σύντομες εμφανίσεις στη σειρά, συγκεκριμένα το 2009, κατά τη διάρκεια του 15ου και τελευταίου κύκλου.



Το μυθιστόρημα του Τζόζεφ Χέλερ, που έχει ήδη διασκευαστεί στον κινηματογράφο από τον σκηνοθέτη Μάικ Νίκολς (1970), εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου και αφηγείται την εναλλακτική ιστορία του αμερικανού αεροπόρου Γιοσάριαν που προσπαθεί να γλιτώσει από τις μάχες παριστάνοντας τον τρελό.



