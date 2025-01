Σχεδόν 200 αποτυπώματα δεινοσαύρων ανακαλύφθηκαν το καλοκαίρι σε ένα παλιό λατομείο του Όξφορντσιρ, στη νοτιοανατολική Αγγλία, στη μεγαλύτερη έκταση με τέτοιου είδους χνάρια που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στη Βρετανία, ανακοίνωσαν σήμερα τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Μπέρμιγχαμ.

Τα εντυπωσιακά χνάρια τα άφησαν πέντε δεινόσαυροι, πριν από 166 εκατομμύρια χρόνια. Η ανακάλυψη θα παρουσιαστεί στην αρχαιολογική εκπομπή «Digging for Britain» του BBC στις 8 Ιανουαρίου.

Η μακρύτερη «διαδρομή» που χάραξε ένας από αυτούς τους δεινοσαύρους φτάνει σε μήκος τα 150 μέτρα. Το λατομείο Ντιούαρς Φαρμ ήταν ένας πραγματικός «αυτοκινητόδρομος δεινοσαύρων» όπου σαρκοφάγα και φυτοφάγα ζώα διασταυρώνονταν μεταξύ τους, κατά τη Μέση Ιουράσια Περίοδο.

«Είναι πολύ σπάνιο να βρεθεί τόσο μεγάλος αριθμός αποτυπωμάτων στο ίδιο σημείο και μονοπάτια τόσου μεγάλου μήκους», εξήγησε η Έμα Νίκολς, παλαιοντολόγος ειδικευμένη στα σπονδυλωτά, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Το Ντιούαρς Φαρμ ενδέχεται να είναι ένας από τους μεγαλύτερους χώρους αποτυπωμάτων στον κόσμο, πρόσθεσε.

Τα πρώτα χνάρια εντοπίστηκαν τον Ιούνιο από τον Γκάρι Τζόνσον, έναν χειριστή εκσκαφέα στο ορυχείο, την εκμετάλλευση του οποίου έχει η εταιρεία Smiths Bletchington.

«Κατάλαβα ότι ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που τα έβλεπε, ήταν σουρεαλιστικό», σχολίασε ο ίδιος στο BBc.

Τις επόμενες ημέρες, περίπου 100 άνθρωποι συμμετείχαν στις ανασκαφές, τις οποίες επέβλεψαν τα δύο πανεπιστήμια, σε ένα σημείο που κάποτε ήταν μια ρηχή λίμνη με ζεστά νερά.

