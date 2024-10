Με όρους Nirvana, δεδομένης της playlist στα εγκαίνια των γραφείων του Στέφανου Κασσελάκη, η σημερινή Πέμπτη (24/10) θα ήταν για τον ΣΥΡΙΖΑ είτε το «Something In The Way» είτε το «Come As You Are». Σε απλά ελληνικά «κάτι έρχεται» ή «έλα όπως είσαι» – χωρίς να αποκλείεται το ένα από το άλλο.

Διάγοντας στις τελευταίες ώρες πριν από την επίσημη ανάδειξη των διεκδικητών μιας θέσης που έχει χηρέψει εδώ και 45 ημέρες, το καθεστώς παραμένει ασταθές, αβέβαιο κι εύθραυστο. Μοιραία η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για τις προεδρικές εκλογές περιβάλλεται ακόμη από ένα πέπλο συγκεχυμένων ερωτημάτων.

Ούτε καν η εμφάνιση ενός ουρανοκατέβατου ενδιαφέροντος έχει αποκλειστεί, μολονότι μοιάζει απίθανη η επαλήθευση μιας τόσο παράτολμης εκδοχής την ύστατη ώρα. Ιδίως όσο ο Νίκος Παππάς έχει με άλλα θεσμικά ν’ ασχοληθεί και η Ρένα Δούρου δείχνει αποστασιοποιημένη.

Είναι, στο τέλος της ημέρας, ζήτημα οπτικής της θολής αυτής κατάστασης το τι ισχύει και τι όχι. Των μεν και των δε.

Ο Κασσελάκης έχει βάλει πλώρη για το συνέδριο

Ο Στ. Κασσελάκης δεν επέλεξε τυχαία την παραμονή της 24ης Οκτωβρίου για ν’ ανοίξει διάπλατα τις πόρτες των καινούργιων γραφείων του. Η επιδίωξή του, πέραν της επικοινωνιακής πτυχής, ήταν διττή και ολοφάνερη. Από τη μία να ήθελε να στείλει ένα μήνυμα σε όσους φράζουν τον δρόμο του. Από την άλλη ήταν ο πιο βατός τρόπος για να «στρατολογήσει» όσους περισσότερους πριν από τον «πόλεμο» της 25ης. Όταν δηλαδή ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής μελών στις ΟΜ ή στο isyriza.

Το «Can’t Stop» των Red Hot Chili Pepper, που ακούστηκε επίσης το βράδυ της Τετάρτης, το έχει αφομοιώσει από καιρό. Κι ας μυρίζει περισσότερο με «Teen Spirit», από Κερτ Κομπέιν, η όλη αυτή επιμονή του στον βωμό της εξουσίας.

Η (όποια) γνωμάτευση της Επιτροπής Δεοντολογίας (που αμφισβητείται από το αντίπαλο μπλοκ λόγω έλλειψης απαρτίας) δεν επιδρά επί της ουσίας σε όσα ήταν ήδη γνωστά. Κι αν Θεοδώρα Τζάκρη ανήγγειλε πανηγυρικά πως βάσει ετυμηγορίας του πειθαρχικού οργάνου το συνέδριο επικυρώνει ή απορρίπτει τα πάντα, το πλάνο του πρώην προέδρου ήταν ήδη σχεδιασμένο.

Προορισμός του ένας: η εξασφάλιση της πλειοψηφίας του σώματος και κατόπιν η άρση του αποκλεισμού από τις εσωκομματικές διεργασίες. «Υποψήφιοι πρόεδροι θα υπάρξουν μόνο στο συνέδριο. Μην επιτρέψετε σε κανέναν να πάρει τη φωνή σας» είπε προς το πλήθος.

Θα φτάσει ως εκεί ο καθαιρεθείς αρχηγός; Ο ίδιος εκφράζει, δημοσίως ή μη, τις αμφιβολίες του. Ίσως να ‘ναι κι αυτό μέρος της στρατηγικής του. Το επανέλαβε εκ νέου μιλώντας στο ERT News πριν από τα μεσάνυχτα.

Θα γίνει ή όχι το συνέδριο;

Τα φαντάσματα δεν είχαν βγει ακόμη, αλλά αυτό της αναβολής του έκτακτου συνεδρίου αιωρείται ανελλιπώς. Ιδίως όσο η Πολιτική Γραμματεία δεν προβαίνει στις σχετικές ανακοινώσεις για τον χώρο φιλοξενίας και τη φόρμουλα διεξαγωγής, η αγωνία για τις τελικές προτάσεις διογκώνεται.

Το εσωκομματικό μπλοκ των 87 είναι ισχυρό και οχυρωμένο στα καθοδηγητικά όργανα, πλην της ΕΔ, και διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση πως ο Στέφανος Κασσελάκης δικαίωμα να είναι υποψήφιος δεν κρατά. Κι ας παραμένει δημοσιευμένο μέχρι σήμερα το πόθεν έσχες του στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι εκπεφρασμένη πανταχόθεν η άποψη πως τον καταδίκασε δις η Κεντρική Επιτροπή και δεν πρόκειται ν’ αναγνωριστεί οποιαδήποτε ενέργειά του. Μόνο σύνεδρος, επιμένουν, πως δύναται να εκλεγεί έτσι ώστε να είναι παρών και να συμμετάσχει στις εργασίες του ανώτατου οργάνου.

Είναι μια παράμετρος η τελευταία που προσμετράται από την εσωκομματική πλειοψηφία, πολιτικά και επικοινωνιακά. Θα φανεί άμεσα πώς θα τη διαχειριστούν και πού θα καταλήξει. Διότι ουδείς θέλει ένα συνέδριο αρένας που θα φθείρει κι άλλο ένα ήδη πληγωμένο ΣΥΡΙΖΑ. Η ΚΟΕΣ τα διαδικαστικά τα τρέχει πάντως.

Οτιδήποτε άλλο παράπλευρο από τον Στ. Κασσελάκη κρίνεται εκ του πονηρού με στόχο να στρώσει το χαλί της ηρωικής εξόδου και, «αφότου ευτελίσει τη διαδικασία» όπως του χρεώνουν, να προχωρήσει σε σύσταση άλλου κόμματος.

Το νέο κόμμα και οι βουλευτές

Μέσες άκρες ούτε ο ίδιος το απέκλεισε, ίσως για πρώτη φορά. «Πρόθεσή μου είναι να μείνω στον ΣΥΡΙΖΑ» και «δεν είμαι εδώ για να κάνω κόμμα δικό μου» αποκρίθηκε. Παρόλα αυτά η απάντησή του είχε και άλλα σκέλη. Κάποιες υποθέσεις που εύκολα γυρνούν σε κατάφαση. «Αν η διαδικασία δεν είναι δημοκρατική» κι «αν το κόμμα κόβει συνέδρους ή υπάρχει ελλιπής καταγραφή μελών» τότε… Τότε «πρέπει να πούμε τα αυτονόητα». Που είναι είτε δημοψήφισμα είτε αλλαγή κατεύθυνσης.

Όπως για τον ίδιο θα πρέπει επηρεαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά «αν υπάρξει έλλειμμα δημοκρατίας στις διαδικασίες». Παρόλο που δήλωσε ότι «δεν πρόκειται να επηρεάσω την επιλογή κάποιου βουλευτή» στον δρόμο για την ανεξαρτητοποίησή τους, εφόσον ο αποκλεισμός του παραμείνει.

Ο τυπικός αποκλεισμός του πάντως δεν πρόκειται να επηρεάσει την προεκλογική εκστρατεία του. Όπως φυσικά και των υποψηφίων που θα λάβουν το αρχικό «πράσινο φως». Από το Σάββατο κιόλας θ’ αρχίσουν οι υπολογισμοί για την ανθρωπογεωγραφία του συνεδρίου ενόψει και των προγραμματισμένων εκλογών ανάδειξης συνέδρων του επόμενου Σαββατοκύριακου (2-3 Νοεμβρίου). Τόσο ο αριθμός όσο και τα πολιτικά χαρακτηριστικά όσων θα ψηφίσουν έχουν μεγάλη σημασία για τις ισορροπίες.

Φάμελλος, Πολάκης και Φαραντούρης κινούνται παράλληλα

Καθείς με τον αγώνα του, βέβαια, και τα επιχειρήματά του έτσι ώστε να εμφανιστεί πιο επίκαιρος και πιο πειστικός.

Για τον Σωκράτη Φάμελλο, που την Τετάρτη είδε εργαζομένους της ΠΥΡΚΑΛ στον Υμηττό, το αφήγημα αφορά «το πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι επαρκής, θα είναι σοβαρός, δεν θα κάνει λάθη». Μόνο έτσι θα αποκτήσει προοπτική και θα εξελιχθεί εκ νέου σε «μία προοδευτική κυβέρνηση».

Σήμερα ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί το Μνημείο Μάντρας Μπλόκου Κοκκινιάς και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, ενώ στη θα περιοδεύσει στον πεζόδρομο της Παναγή Τσαλδάρη.

Ο Παύλος Πολάκης, που το βράδυ της Τετάρτης μίλησε στο Περιστέρι, δεν ενδιαφέρεται για έναν ΣΥΡΙΖΑ όπως «αυτόν που θέλει να φτιάξει ο Στέφανος Κασσελάκης, του 5%, που θα ασχολείται με μέρος των δικαιωμάτων». Ούτε για έναν ΣΥΡΙΖΑ που «θα είναι παρακολούθημα μιας πιθανής κεντροαριστερής ή ελεγχόμενης από το σύστημα, υποτίθεται προοδευτικής συνεργασίας».

Του Νικόλα Φαραντούρη αντιθέτως δεν του είναι κάτι ξένο το δεύτερο κομμάτι. Πιστεύει ότι «η κατάθεση προοδευτικών εναλλακτικών προτάσεων για την κοινωνία και την οικονομία αλλά και η ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων είναι πλέον κοινωνικό αίτημα, το οποίο οφείλουμε να ακούσουμε».

Είναι μια διέξοδος για να προκύψει ένα σχήμα κυβερνησιμότητας απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάλη έτσι ώστε «να ευημερήσει η κοινωνία και όχι να έχουμε την υψηλότερη ακρίβεια στην Ευρώπη, τις υψηλότερες ανατιμήσεις και τη μεγαλύτερη φτωχοποίηση» που η κυβέρνηση της ΝΔ δεν απέτρεψε από το 2019.