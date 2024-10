Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το Βραβείο Νόμπελ Οικονομίας της Sveriges Riksbank στη μνήμη του Alfred Nobel το 2024 στους Daron Acemoglu, Simon Johnson και James A. Robinson «για τις μελέτες τους σχετικά με το πώς οι θεσμοί διαμορφώνονται και επηρεάζουν την ευημερία».

«Η καθιέρωση θεσμών χωρίς αποκλεισμούς, η μείωση των εκχυδαϊσμών και το κράτος δικαίου θα δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα οφέλη. Γιατί, λοιπόν, η ελίτ δεν αντικαθιστά απλώς το υπάρχον οικονομικό σύστημα;», εξηγεί η ακαδημία για τη μελέτη των βραβευθέντων.

Το μοντέλο τους για την εξήγηση των συνθηκών υπό τις οποίες διαμορφώνονται και αλλάζουν οι πολιτικοί θεσμοί έχει τρεις συνιστώσες.

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2024