Ο Jon Bon Jovi βοήθησε να αποτραπεί μία απόπειρα αυτοκτονίας σε γέφυρα στο Nashville, ενώ βρισκόταν σε γύρισμα για το μουσικό βίντεο του τραγουδιού του «People’s House».

Ο διεθνούς φήμης ροκ σταρ έκανε γυρίσματα στη γέφυρα Seigenthaler όταν ξαφνικά εντόπισε μία γυναίκα η οποία είχε περάσει πάνω από τα κάγκελα και στεκόταν στην άκρη της γέφυρας.

Ο Jon Bon Jovi την πλησίασε, άρχισε να της μιλάει και μετά από λίγη ώρα, έπεισε τη γυναίκα να περάσει ξανά μέσα από τα κάγκελα και να σταθεί ασφαλής στο πεζοδρόμιο.

Η αστυνομία του Nashville έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερα όπου φαίνεται ολόκληρη η σκηνή.

Jon Bon Jovi helped talk a distraught woman off the ledge of a Nashville bridge, police said. The incident occurred Tuesday night as the rock and roll legend was filming a music video at the time, with the bridge open to the public. https://t.co/Jasbss9MV7 pic.twitter.com/DjRK4ijvpP

— ABC7 News (@abc7newsbayarea) September 12, 2024